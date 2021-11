Polizei schnappt mutmaßliche Schilderdiebe im Inntal

Nachdem Unbekannte im Inntal in den vergangenen Tagen vermehrt Ortsschilder geklaut und vertauscht hatten, hat die Brannenburger Polizei jetzt sechs jugendliche Verdächtige geschnappt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Schilder im Inntal vertauscht und geklaut

Plötzlich stand das Ortsschild von Flintsbach in Nußdorf, das Nußdorfer Ortsschild am Ortseingang von Raubling und das Raublinger Schild war erst gar nicht mehr auffindbar. Mitte Oktober hatten Schilderdiebe im Inntal zum ersten Mal zugeschlagen. Der Vorfall sei kein Kavaliersdelikt, sondern ein Fall der Amtsanmaßung, mahnte die Polizei Brannenburg. Doch der Schilderklau ging weiter. Mittlerweile fehlen auch in der Gemeinde Neubeuern elf Schilder des Landschaftsschutzgebietes Inntal Süd. Das teilte die Polizei Brannenburg am Dienstag mit. Die zuständige Behörde, das Landratsamt Rosenheim, hat den Diebstahl der Schilder zur Anzeige gebracht. Laut Brannenburger Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mehr als 1.000 Euro. Die Polizei machte darauf aufmerksam, dass die Bestimmungen im Landschaftsschutzgebiet auch ohne Beschilderung gelten.

Sechs Jugendliche unter Verdacht

Jetzt meldet die Polizei in Brannenburg einen Erfolg: Man habe Schilderdiebe geschnappt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach hatte ein Anwohner die Polizei in der Nacht auf Montag alarmiert, weil er beobachtet hatte, wie sich Personen an einem Schilderbaum zu schaffen machten. Auf diesen Hinweis kontrollierte die Polizei ein Auto, in dem sechs Jugendliche im Alter zwischen von 15 und 18 Jahren saßen. Alle seien erheblich alkoholisiert gewesen. In dem Auto befanden sich nach Angaben der Polizei zwei Gefahrenschilder für eine Baustelle sowie eine Warnbake.

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls

Dem 18-jährigen, ebenfalls alkoholisierten Fahrer droht nun ein Bußgeld von 250 Euro sowie ein Aufbauseminar. Er hat gegen das Alkoholverbot für Fahranfänger in der Probezeit verstoßen. Auch die anderen Jugendlichen erwartet Ärger, denn es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Schilder zu entfernen sei ein erheblicher Eingriff in den Straßenverkehr, so die Polizei. Ob die Jugendlichen auch für den Austausch der Ortsschilder in Flintsbach, Raubling, Brannenburg und Nußdorf verantwortlich sind, wird noch ermittelt.