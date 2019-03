Polizei schnappt gesuchten "Schubkarrendieb"

Die Polizei hat den sogenannten "Schubkarrendieb" dingfest gemacht, der in der Grenzregion um Furth im Wald seit langem für Unruhe in der Bevölkerung gesorgt hatte. Er hatte immer wieder nachts Werkzeug, Motorsägen und andere Gerätschaften aus Schuppen, Scheunen und Werkstatträumen geklaut und meistens mit einer Schubkarre weggefahren. Vermutet wurde, dass er immer wieder über die naheliegende Grenze nach Tschechien flüchtete.

Rumäne wurde mit Europäischem Haftbefehl gesucht

Jetzt hat die rumänische Polizei einen 36-jährigen tatverdächtigen Rumänen festgenommen - und zwar bei seiner Einreise von Ungarn in sein Heimatland. Der Mann war mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht worden, den die Staatsanwaltschaft Regensburg erwirkt hatte. Der 36-Jährige sitzt nun in Auslieferungshaft und soll voraussichtlich an die deutsche Justiz überstellt werden. Insgesamt werden ihm 51 Einbrüche zur Last gelegt.