Polizei schnappt drei mutmaßliche Planenschlitzer in Werneck

In einem PKW mit polnischem Kennzeichen fanden sich Beweisstücke für das Vorgehen der Bande, heißt es heute in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Zudem war nach einem der drei Männer im Alter von 25, 32 und 35 Jahren bereits wegen gleichgelagerter Fälle europaweit gefahndet worden.

Täter sitzen in Untersuchungshaft

Das Trio steht in Verdacht, in der Nacht vor der Festnahme vom Donnerstag auf der Rastanlage Rhön nicht weniger als 47 Lkw beschädigt zu haben. Ein Lkw-Fahrer hatte zwei Männer in ein Waldstück fliehen sehen. Doch eine sofort angelegte Großfahndung war ergebnislos verlaufen. Der internationale Haftbefehl gegen den 32-Jährigen wurde umgehend vollzogen, seine mutmaßlichen Komplizen wanderten in Untersuchungshaft, so die Polizei.