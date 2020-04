Polizei schnappt Dealer und entdeckt Drogenlager

Eine Vielzahl an verschiedenen Drogen konnten niederbayerische Polizeibeamte in der jüngsten Vergangenheit sicherstellen. In Mainburg (Lkr. Kelheim) fanden sie in verschiedenen Wohnungen gelagerte Drogen und in Neufahrn in Niederbayern (Lkr. Landshut) nahmen sie zwei Drogenhändler bei der Übergabe einer Lieferung fest.

Drogenfund in Mainburger Wohnungen

Mehrere hundert Gramm Marihuana und Haschisch sowie Crystal Meth und andere Amphetamine hat die Polizei Mainburg (Lkr. Kelheim) am Montagmorgen in verschiedenen Wohnungen gefunden. Außerdem beschlagnahmten sie einen mittleren vierstelligen Eurobetrag, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Nach mehrwöchigen Ermittlungen hatte das Amtsgericht Regensburg Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen im Raum Mainburg erlassen. Die Beamten mussten die Wohnungstüren gewaltsam aufbrechen und fanden bei der Durchsuchung "ein buntes Sortiment an Betäubungsmitteln", heißt es in der Pressemitteilung.

Feuerwehr half bei Drogensuche

Die Beamten vermuteten auch, ein Tatverdächtiger habe seine Ware unter den Dachsparren versteckt. Deshalb musste dann die Feuerwehr Mainburg anrücken, um mit den Ermittlern gemeinsam das Versteck zu überprüfen.

Die Tatverdächtigen sind im Alter zwischen 20 und 37 Jahren. Sie hatten unter anderem auch viele Jugendliche mit Betäubungsmitteln versorgt. Gegen die Abnehmer laufen mehrere Ermittlungsverfahren, so die Polizei.