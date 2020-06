Polizei schnappt zwölfjährigen Einbrecher in Kleinostheim

Der Einbruch ereignete sich schon am Freitagvormittag, wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilten. Das Duo war durch ein Erdgeschossfenster in das Wohnhaus in der Hörsteiner Straße eingestiegen und entwendete Schmuckstücke im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Anschließend flüchteten die beiden Einbrecher.

Hinweise aus der Nachbarschaft

Durch die Befragung von Nachbarn bekam die Polizei Hinweise auf zwei verdächtige Personen, die im Bereich des Anwesens gesehen wurden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden am Kleinostheimer Bahnhof die beiden Tatverdächtigen entdeckt. Die 23-Jährige Frau und der erst zwölfjährige Junge haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Die beiden sind nicht Mutter und Tochter, aber miteinander verwandt.

Polizeibekannte Täter

Beide sind schon in der Vergangenheit wegen Einbruchdiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. In einem Mülleimer am Bahnhof entdeckten die Beamten dann die entwendeten Schmuckstücke. Offenbar war das Diebesgut dort kurz vor Eintreffen der Polizei entsorgt worden. Bei den Tatverdächtigen stellten die Polizisten außerdem Einbruchswerkzeuge sicher. Beide Festgenommenen wurden zur Dienststelle gebracht.

Unterbringung in Jugendeinrichtung

Das tatverdächtige Kind wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Die beschuldigte Frau wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls an. Die 23-Jährige kam danach in eine Justizvollzugsanstalt.