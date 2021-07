vor 23 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Polizei schießt auf mutmaßlichen Angreifer im Englischen Garten

Eine Zivilstreife hat in München im Englischen Garten auf einen Mann geschossen und ihn verletzt. Bei einer Personenkontrolle soll er einen "spitzen Gegenstand" gezogen haben, so die Darstellung der Polizei. Der Mann kam in ein Krankenhaus.