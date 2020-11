23.11.2020, 17:15 Uhr

Polizei rettet vier nach Bayern geschmuggelte Hundewelpen

Die Bundespolizei hat bei Töging am Inn im Landkreis Altötting einen illegalen Tierhandel aufgedeckt. Ein 24-Jähriger hatte vier Hundewelpen in viel zu engen Boxen in einem Kleinbus nach Bayern geschmuggelt.