Polizei rettet verletzte Eule durch Warnweste bei Bad Berneck

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth haben eine Eule vor dem sicheren Tod gerettet. Sie fingen das verletzte Tier mit einer Warnweste ein. Ein Polizist filmte den Vorgang über seine Bodycam.

Verletzte Eule sitzt am Fahrbahnrand der B303

Auf der B303 bei Bad Berneck war am Montag eine zirka zwei Kilogramm schwere und 40 Zentimeter große Jungeule offensichtlich in den fließenden Verkehr geraten und hatte sich am linken Flügel verletzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Greifvogel nicht mehr fliegen und saß verängstigt am Fahrbahnrand der Bundesstraße 303.