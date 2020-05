Polizei rettet Baby aus überhitztem Auto in Traunstein

Die Polizei hat am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Traunstein-Haslach ein kleines Baby gerettet. Es war von seinem Vater bei 25 Grad Außentemperatur allein im versperrten Fahrzeug zurückgelassen worden. Aufmerksame Passanten entdeckten den schreienden Buben in dem völlig überhitzten Auto.

Passanten suchten Vater in den Geschäften

Da der Fahrzeughalter trotz Ausrufen in den nahegelegenen Einkaufsmärkten nicht ausfindig gemacht werden konnte, wählten die Zeugen den Notruf. Die Polizei schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die Beamten konnte das fünf Monate alte Baby ins Freie bringen.

Der Bub wurde seinem wenig später eintreffenden Vater übergeben. Dieser muss nicht nur den Schreck verdauen und eine eingeschlagene Seitenscheibe bezahlen. Ihn erwartet auch ein Strafverfahren.