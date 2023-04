Polizei: Reiterstaffel soll weiter wachsen, Ziel bisher verfehlt

Politische Vorhaben kommen gerne mit einem griffigen Leitspruch daher. Und so wundert es kaum, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner ersten Regierungserklärung 2018 vom Aufbau einer "bayerischen Kavallerie" sprach und so seinen Plan zusammenfasste, die berittene Polizei auf 200 Einsatzkräfte aufzustocken. Es folgten eine Landtagswahl und Verhandlungen mit den Freien Wählern, die von einer so großen Reiterstaffel nichts wissen wollten. FW-Chef Hubert Aiwanger hatte Söders Vorhaben zuvor sogar als "lächerlich" bezeichnet. Letztlich einigte man sich im Koalitionsvertrag auf die Zahl von 100 Pferden.

Kurz vor Ende der Legislatur ist dieses Ziel verfehlt. Aktuell gibt es 66 Pferde bei der bayerischen Polizei, davon 41 bei der Reiterstaffel München - sechs mehr als 2018. In Nürnberg wurde eine neue Staffel mit 20 Pferden gegründet, die Reitergruppe in Rosenheim umfasst fünf Tiere.

Polizeieinsätze zu Pferd: zum G7-Gipfel, beim Fußball und auf Streife

Am Montag besuchte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Staffel in München auf der Olympia-Reitanlage. Bei 164 Einsätzen war die Reiterstaffel im vergangenen Jahr gefordert - beispielsweise beim G7-Gipfel in Elmau, bei Fußballspielen und Demonstrationen. Hinzu kommen Streifendienste im Englischen Garten oder an Brennpunkten. "Die Reiterstaffel ist ein wichtiges Element für Sicherheit und Bürgernähe", sagte Herrmann.

Gerade bei Großereignissen machen die Pferde laut Herrmann Eindruck auf die Beteiligten und liefern den erhöht sitzenden Polizisten einen guten Überblick über das Geschehen. Auch deshalb hält der Innenminister am Ziel von 100 Pferden fest. Wegen der Corona-Pandemie habe sich die Aufstockung verzögert. In den nächsten drei bis vier Jahren soll die Lücke geschlossen werden.

Grünen Fraktionschefin Schulze sieht "Kavalleriesymbolpolitik"

Die Grünen kritisieren die Pläne der Staatsregierung. Katharina Schulze, Fraktionschefin im bayerischen Landtag, spricht von "Kavalleriesymbolpolitik" und einer "völlig falschen sicherheitspolitischen Schwerpunktsetzung". In ihren Augen wären Investitionen in anderen Bereichen der Polizei sinnvoller: "Es braucht mehr Geld für Personal und deren Aus-und Fortbildung sowie mehr Budget für die Bekämpfung von Cyber Crime“, sagte Schulze zu BR24.

Die 66 Pferde kosten den Freistaat 2022 rund 1,1 Millionen Euro. In der Summe enthalten sind beispielsweise die Miete für die Stallungen sowie Kosten für Futter und Transportfahrzeuge. Personalkosten für das Training zwischen Beamten und Pferd sind nicht mit einberechnet. "Das geht nicht zu Lasten dessen, was wir vorrangig im Blick haben - den personellen Aufbau", sagte Herrmann.

Gewerkschaft froh über mehr Personal - "egal ob Mann, Frau oder Pferd"

Mit zusätzlich geplanten Stellen sollen im Laufe dieses Jahres rund 45.000 Polizistinnen und Polizisten in Bayern bereitstehen - das sind 3.000 mehr als 2018. Damals stand die Gewerkschaft der Polizei (GdP) einer Aufstockung der Reiterstaffel äußerst skeptisch gegenüber - aufgrund des personellen Ausbaus insgesamt sieht GdP-Landeschef Peter Pytlik die Pläne inzwischen weit weniger kritisch. "Wir als Gewerkschaft sind um jede Verstärkung personeller Art froh. Und da ist es egal ob Mann, Frau oder in diesem Fall Pferd". Laut Pytlik haben die Pferde gerade bei Demonstrationen eine beeindruckende Wirkung und steigern durch ihren Einsatz "das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung".

Bayern hat schon jetzt die größte Reiterstaffel in Deutschland

Mit 100 berittenen Polizeikräften hätte Bayern letztendlich eine sehr große Reiterstaffel im Einsatz. Zum Vergleich: Niedersachsen verfügt mit etwas mehr als 50 Pferden bereits jetzt nur über die zweitgrößte Staffel in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen gibt es knapp 40 berittene Polizisten, in Baden-Württemberg circa 30. Viele Bundesländer haben überhaupt keine Polizeipferde. Und selbst die Reiterstaffel der Bundespolizei im brandenburgischen Stahnsdorf verfügt nur über gut 20 Tiere.