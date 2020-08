Polizei registriert deutlich mehr Ruhestörungen in Schwaben

An den vergangenen Wochenenden musste die Polizei in Schwaben vermehrt wegen Ruhestörungen ausrücken. Das erklärte das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf BR-Anfrage. Die Zunahme liege vermutlich nicht nur am Sommerwetter, sondern hänge auch mit den Corona-Maßnahmen zusammen, so Herbert Gräßl von der Polizei.

"Die Leute wollen raus"

Weil Clubs und Diskos geschlossen sind, weichen laut Polizei vor allem junge Menschen auf den öffentlichen Raum aus. Das sei auch am vergangenen Wochenende so gewesen, sagte Gräßl: "Die Leute wollen raus, sich mit anderen treffen und gehen besonders am Wochenende vermehrt auf Kiesbänke und Wiesen oder in Grünanlangen und Schrebergärten. Und da ist immer jemand, der sich gestört fühlt oder in Sorge ist, dass die Corona-Abstände nicht eingehalten werden."

60 Prozent mehr Einsätze

Eine ähnliche Beobachtung macht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Auch dort spricht man von einer hohen Einsatzbelastung. Ein Großteil davon gehe auf das Konto von Ruhestörungen. Insgesamt komme man an den vergangenen drei Wochenenden auf rund 60 Prozent mehr Einsätze als an einem durchschnittlichen Tag. In den Regionen Allgäu, Günzburg, Neu-Ulm und Lindau würden die meisten Ruhestörungen aus privaten Wohnungen und Gärten gemeldet, ein weiterer Teil aus öffentlichen Bereichen.

Menschen rufen gleich die Polizei

Allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten die Beamten im Bereich des Präsidiums 113 Mal wegen Ruhestörung einschreiten. Nach den Worten eines Polizei-Sprechers sind viele Menschen nicht mehr in der Lage, ihre Nachbarn und Mitmenschen selbst anzusprechen. Sie riefen gleich die Polizei. Das mache den Kollegen viel Arbeit.

