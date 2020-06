Polizei rechnet nicht mit Fanausschreitungen zum Frankenderby

Obwohl die Polizei nicht davon ausgeht, dass es bei diesem Frankenderby zu Ausschreitungen kommt, will sie Präsenz zeigen. Es seien alle Vorkehrungen getroffen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Sicherheitsmaßnahmen - auch beim Geisterspiel

So werde die Polizei im Umfeld des Nürnberger Max-Morlock-Stadions Präsenz zeigen, obwohl auch diese Partie natürlich ohne Zuschauer stattfinden wird. Auch die Innenstädte in Nürnberg und Fürth würden kontrolliert, um gegen potenzielle Fangewalt, aber auch gegen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gegebenenfalls vorgehen zu können. Im Vorfeld der Begegnung hätten die szenekundigen Beamten aber keine Hinweise auf geplante Fanausschreitungen erhalten.

Corona-Regeln gelten auch beim Public Viewing

Einige Nürnberger Kneipen und Biergärten wollen Fans die Möglichkeit bieten, das Spiel auf Fernsehern oder Videowänden zu verfolgen. Besonders im Blickpunkt dürfte dabei der Biergarten des Gutmann am Dutzendteich stehen, der sich in unmittelbarer Nähe des Stadions befindet. Auch hier sei das Personal aber gefordert, die Corona-Beschränkungen einzuhalten und nur eine begrenzte Zahl an Gästen einzulassen. Sollte dies nicht möglich sein, müsse der Wirt die Polizei informieren.

Die Polizei hat viel zu tun

Zusätzlich zum Derby sind am Samstag in Nürnberg noch mehrere Kundgebungen geplant. So wird in der Siemensstraße und später am Aufseßplatz der Opfer des NSU-Mordkomplexes gedacht. Am Marienbergpark treffen sich Demonstranten der Black Lives Matter Bewegung. Auf der Wöhrder Wiese und im Archivpark finden Demonstrationen zu den Corona-Beschränkungen statt.