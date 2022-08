> Polizei publiziert Überwachungsvideo nach Brand in Lichtenfels

Nach einer möglichen Brandstiftung in Lichtenfels wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und hat ein Video einer Überwachungskamera ins Internet gestellt. Darauf sind Jugendliche zu sehen, die das Feuer in einer Strandbar gelegt haben könnten.