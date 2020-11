Polizei prüft Maskenpflicht in Oberfrankens Zügen und Bahnhöfen

Die Polizisten in Oberfranken sind wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht nur in Gesundheitsämtern tätig, sondern sind auch verstärkt an Bahnhöfen und in Zügen unterwegs. Reisende ohne Mund-Nasen-Schutz werden von der Bundespolizei auf ihr Versäumnis aufmerksam gemacht und gebeten, eine Maske aufzusetzen. Bei einer Verweigerung drohen ein Bußgeld und eine Meldung an die Behörden.

Polizei kontrolliert Maskenpflicht auf Oberfrankens Bahnhöfen

Zuständig für die Kontrollen in Oberfranken ist die Bundespolizeiinspektion in Selb. Die Beamten sollen rund um die Uhr, vor allem an den Knotenpunkten Hof, Marktredwitz und Bayreuth, auf den Bahnhöfen präsent sein. Auch der Bahnreiseverkehr aus Tschechien werde besonders kontrolliert, teilte der Polizeirat André Gügel, Leiter der Bundespolizeiinspektion Selb, bei einem Pressetermin in Hof mit.

Bundespolizei aus Selb fährt auch in den Zügen mit

Die Kontrollen erstrecken sich zudem auf die Landkreise Hof, Wunsiedel, Bayreuth und Kulmbach. Die 300 Beamtinnen und Beamte der Selber Bundespolizei sollen auch in den Zügen mitfahren und dort die Maskenpflicht kontrollieren.

Der Einsatz der Bundespolizei geht auf eine Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zurück. Demnach soll die Bundespolizei die Länder bei der Überwachung der jeweiligen sogenannten Landeseindämmungsverordnungen unterstützen.