Oberpfälzer Polizei verteilt jetzt digitale Strafzettel

Die bisherigen "Knöllchen" im Straßenverkehr sollen bald verschwinden: Die Polizei in der Oberpfalz hat am Montag (6.12.2021) den digitalen Strafzettel eingeführt. Die Beamten speichern jeden Verstoß gegen die Verkehrsordnung über ihr Diensthandy sofort im Polizeicomputer. Am Fahrzeug bringen sie dann eine Benachrichtigung mit QR-Code an.

QR-Code scannen und online zahlen

Wenn die Betroffenen den Code mit dem Handy abscannen, können Sie den Tatbestand ansehen, der ihnen vorgeworfen wird, und die Ordnungswidrigkeit per Onlinebanking bezahlen. Dazu können sie einen Überweisungsvordruck in ihr Online-Banking übernehmen. An alternativen Online-Bezahlmethoden direkt über das Portal werde noch gearbeitet, hieß es auf eine BR-Nachfrage.

Die Technik, die jetzt auch in der Oberpfalz in den "Echtbetrieb" geht, wurde vom Bayerischen Polizeiverwaltungsamt in Straubing mitentwickelt, zusammen mit dem Polizeipräsidium Mittelfranken und dem Bayerischen Landeskriminalamt. Die Polizei in Niederbayern setzt den digitalen Strafzettel seit Ende November ein.

Barzahlung bleibt möglich

Sollten verwarnte Verkehrsteilnehmer nicht die Möglichkeit haben, im Internet nachzusehen und zu bezahlen, können sie dafür weiterhin zu einer Polizeiinspektion gehen. Und wenn eine am Fahrzeug angebrachte Benachrichtigung verloren geht, erhält die Halterin oder der Halter wie gewohnt eine schriftliche Benachrichtigung über den Verkehrsverstoß per Post.