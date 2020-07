Polizei nutzt Gastro-Gästelisten in Oberfranken für Ermittlungen

Die Polizei greift auch in Oberfranken bei Ermittlungen auf Gästelisten der Gastronomie zurück. Eigentlich sind diese Gästelisten zur Rückverfolgung einer Infektionskette im Falle einer Corona-Infektion für das Gesundheitsamt vorgesehen.

Gästelisten zu Ermittlungszwecken verwendet

In mindestens zehn Fällen habe jedoch auch die Polizei im Freistaat bei Ermittlungen auf Gästelisten zurückgegriffen. Das hat die Deutschen Presse-Agentur herausgefunden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken dem BR auf Nachfrage bestätigt, hat auch die Polizei in Oberfranken bereits die Daten von Gästelisten angefordert.

Gästeliste zur Aufklärung eines Strafverfahrens wegen versuchten Totschlags

In bislang einem Fall sollen die Daten angefordert worden sein, um in einem Strafverfahren wegen versuchten Totschlags zu ermitteln. Auf die Verwendung der Daten sei jedoch im Anschluss verzichtet worden. In welchem Ort und welchem Fall ist unklar.

Rechtsgrundlage für Datenerhebung in Strafprozessordnung

Das Vorgehen wirft die Frage auf, inwiefern die Weitergabe der Daten an die Polizei rechtlich zulässig ist. Die Polizei verweist darauf, dass das Vorgehen in der Regel mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgesprochen werde. Die Verwendung der Gästelisten stütze sich auf Rechtsgrundlagen in der Strafprozessordnung.