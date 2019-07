Polizei nimmt Enkeltrickbetrüger fest

Im Landkreis Kitzingen hatte sich am 10. Juli ein Unbekannter bei einer 79 Jahre alten Frau gemeldet. Der Mann gab vor, ein Enkel der Rentnerin zu sein, und forderte neben 20.000 Euro in bar auch noch Goldmünzen und Schmuck. Die Frau verständigte jedoch die Polizei und als der 46 Jahre alte Täter die Beute an ihrer Haustür abholen wollte, konnte er verhaftet werden. Er sitzt nun im Gefängnis.

Minderjährigen als Boten geschickt

In einem anderen Fall war am 27. Juni ein 64 Jahre alter Mann in Aschaffenburg angerufen worden. Hier forderte eine Frau, die sich dessen als Nichte ausgab, Bargeld in Höhe von 30.000 Euro. Auch der 64-Jährige verständigte die Polizei. Bei der geplanten Übergabe am 28. Juni nahm die Polizei nicht die Anruferin sondern einen 17-Jährigen fest. Er sollte offenbar den Boten für die Geldübergabe spielen. Auch der junge Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.