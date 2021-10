Polizei nimmt 18 tatverdächtige Schleuser fest

Nach monatelangen Ermittlungen deutscher und rumänischer Polizeibehörden sind im rumänischen Timisoara 18 mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande verhaftet worden. Die aus Rumänien und Afghanistan stammenden Tatverdächtigen sollen die Flucht von rund 200 Migranten in Lkw-Aufliegern nach Deutschland organisiert haben.

Von Afghanistan über Rumänien nach Rosenheim

Die Bundespolizei in Rosenheim hatte die Ermittlungen ins Rollen gebracht, nachdem ab November 2020 wiederholt Lkw-Schleusungen nach demselben Muster aufgedeckt werden konnten: Kleine Gruppen afghanischer Staatsbürger wurden in Rumänien unbemerkt von den jeweiligen Lkw-Fahrern in deren Aufliegern versteckt. Als die Fahrer im Bereich der A8 bei Rosenheim zum Entladen oder für eine Pause anhielten, sprangen die blinden Passagiere dann von der Ladefläche.

Lebensgefährliche Migranten-Transporte

Die Transportumstände nach Deutschland waren zum Teil lebensgefährlich und unmenschlich, berichtet die Polizei. So mussten die Menschen bei niedrigen Temperaturen tagelang zwischen Baumstämmen oder Paletten ausharren, hatten für die Notdurft nur Plastikflaschen zur Verfügung.

Das sagten die Afghanen aus

Der bulgarische Lkw-Fahrer wusste offenkundig nicht, dass er abgesehen von seiner Fracht in seinem Anhänger auch "blinde Passagiere" transportierte, berichtete die Bundespolizei über einen der Fälle. Den Ermittlern schilderten die Geschleusten, dass sie zunächst von Afghanistan über Pakistan und den Iran in die Türkei geflohen wären. Dann wären sie über Griechenland und Serbien bis nach Rumänien gebracht worden. Dort hätten zwei ihnen unbekannte Männer sie zu dem Lkw-Auflieger gebracht, die Plane des Anhängers gelöst und sie aufgefordert, sich auf der Ladefläche zwischen den Kistenpaletten zu verstecken. Nachdem die Afghanen hineingeklettert waren, sei der Auflieger wieder von außen verschlossen worden. Für ihre Notdurft standen ihnen lediglich die geleerten Wasserflaschen zur Verfügung. Die Schleuserorganisation, der sie sich anvertraut hätten, habe für die mehrmonatige etappenweise Schleusung von ihrer Heimat bis nach Deutschland von jedem zwischen 5.000 und 7.000 Euro kassiert.