Polizei nimmt 16 Klimaaktivisten mehrere Tage in Gewahrsam

Die Münchner Polizei hat 16 Anhänger der Organisation "Scientist Rebellion Germany" nach einem richterlichen Beschluss für mehrere Tage in Präventivgewahrsam genommen.

16 Klimaaktivisten bis 4. November in Präventivgewahrsam

Wie das Polizeipräsidium München bekannt gab, sind darunter alle 15 Personen, die sich am Samstag in der BMW-Welt an einem Ausstellungsfahrzeug festgeklebt und Autos beschmiert hatten. Die aus Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und den USA stammenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen bis zum 4. November in Gewahrsam bleiben. Damit will die Polizei verhindern, dass von ihnen weitere strafbare Handlungen ausgeübt werden. Die Maßnahme sei richterlich geprüft und bestätigt worden, so die Polizei.

Vier Festklebe-Aktionen in München seit Montag

Eine weitere Person befindet sich bereits seit der Klebeaktion am Freitag am Karlsplatz in Sicherheitsgewahrsam. Anhänger von "Scientist Rebellion Germany" hatten seit Montag mit vier Klebeaktionen bei dem Vermögensverwalter Blackrock, am Odeonsplatz, am Karlsplatz und am Samstag bei BMW auf ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz aufmerksam gemacht. Außerdem hatte die Organisation weitere Proteste in der Landeshauptstadt bis zum Start der UN-Klimakonferenz am nächsten Wochenende im ägyptischen Scharm el-Scheich angekündigt.