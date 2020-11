Polizei nimmt 16-jährige Erpresser bei Geldübergabe fest

Zwei 16-jährige Erpresser sind am Mittwoch (25.11.) in Regensburg von der Kriminalpolizei bei der Geldübergabe festgenommen worden. Die Jugendlichen hatten Erpresserschreiben erstellt. Diese gingen bei einem Regensburger Geschäft und zwei Privatleute ein. In welcher Form genau, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.

Mit Anschlag und Gewalt gedroht

In den Erpresserschreiben wurde Bargeld in vierstelliger Höhe gefordert. Außerdem stand in dem Schreiben, dass, wenn nicht gezahlt werden würde, ein Anschlag auf das Geschäft verübt werden würde und Familienangehörige verletzt werden würden. Als die zwei Jungen das Geld abholen wollten, wurden sie von Spezialeinsatzkräften festgenommen.

Strafverfahren wegen Verdachts der räuberischen Erpressung

Im Rahmen der durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt. Die Schüler wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben, so die Polizei. Die beiden Minderjährigen erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.