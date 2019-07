Polizei Niederbayern: Wieder abgeschnitten vom Telefonnetz

Einige Dienststellen der Polizei Niederbayern sind seit 11.45 Uhr nicht erreichbar. Es liegt an einer Störung beim Telefonanbieter Vodafone, teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Betroffen sind Dienststellen in den Landkreisen Passau, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn und Dingolfing-Landau.

Die Notrufnummer 110 sei trotzdem uneingeschränkt erreichbar, heißt es.

Mehrere Telefonausfälle in den letzten Wochen

Immer wieder kam es im Juni und Juli zu Ausfällen. Der letzte Telefon-Ausfall war diese Woche. Der Netzbetreiber Vodafone sagte am Dienstag, es habe jedes Mal ein anderes Problem gegeben. Welches Problem dieses Mal vorliegt und wie lange die Störung dauert ist nicht bekannt.

Telefonprobleme im Innenministerium bekannt

Die Bayerische Polizei teilte zu den Telefonproblemen mit, sie sei vertraglich an die Firma Vodafone gebunden, würde aber in der Folgeausschreibung Ausfallsicherheit und Resilienz neu bewerten und gewichten. Der Pressesprecher des Innenministeriums schrieb auf Nachfrage des BR: "Für solche Situationen gibt es ein vertraglich vereinbartes mehrstufiges Eskalationsverfahren von der unmittelbaren betrieblichen Abarbeitung auf operativer Ebene bis hin zu Gesprächen auf oberster Führungsebene. Selbstverständlich wurden bereits Maßnahmen in die Wege geleitet."