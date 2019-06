Polizei Niederbayern warnt vor falschen Bußgeldbescheiden

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt vor falschen Bußgeldbescheiden, die momentan deutschlandweit per Email verschickt werden. In Niederbayern sind bisher zwei Fälle bekannt, bei denen kein Schaden entstanden ist.

Vermeintlicher Absender: Polizei Brandenburg

Die falschen Bußgeldbescheide werden mit dem Absender "Zentraldienst der Polizei Brandenburg" versendet. Darin werden Geldbußen für angeblich zu schnelles Fahren gefordert. Die Polizei warnt vor dem Öffnen der Email-Anhänge und rät, das geforderte Geld keinesfalls zu bezahlen.

Falsche Bescheide leicht zu erkennen

Zu erkennen sind die betrügerischen Emails an der Betreffzeile: Darin steht "Verstoßmeldung" oder "Straf Benachrichtigung" und eine Buchstaben- und Zahlenkombination. Außerdem werden echte Bußgeldbescheide niemals per Email zugestellt, so die Polizei. Der Text der Emails ist in fehlerhaftem Deutsch geschrieben. Die angegebene Geschwindigkeitsüberschreitung liegt teilweise in der Zukunft und am Ende der Email steht "Unsubscribe me from this list". Wer eine solche Email erhält, soll sich mit der nächsten Polizeistation in Verbindung setzen.