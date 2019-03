Niederbayern ist sicher - das hat das Polizeipräsidium Niederbayern heute in einer Pressekonferenz betont. Bei der Vorstellung des Sicherheitsberichts 2018 wurde ein Tiefstand der erfassten Straftaten im Zehn-Jahres-Vergleich vorgestellt: Mit einer Häufigkeitszahl von 3.541 Straftaten pro 100.000 Einwohner liegt Niederbayern erheblich unter dem Landesdurchschnitt von 4.571 Straftaten und weist somit im Vergleich mit den anderen bayerischen Polizeipräsidien den niedrigsten Wert auf.

Sicherheitsgefühl der Bevölkerung soll gestärkt werden

Dennoch betont Polizeipräsident Herbert Wenzl vom Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing, dass sich die Sicherheitslage nicht immer im Sicherheitsgefühl der Bevölkerung widerspiegelt. Die Polizei sei jetzt auf diesem Gebiet mehr gefordert, als in der Vergangenheit. Deswegen will die Polizei zur Steigerung des Sicherheitsgefühls in Niederbayern verschiedene Maßnahmen durchsetzen. Hierzu zählen die verstärkte offene Polizeipräsenz an Brennpunkten, wie Parks oder öffentliche Plätze. Weiter sollen sogenannte "Kontaktbeamte" für Bürger eingesetzt werden, die auf Fußstreife mit den Bürgern in Kontakt kommen. Außerdem wird eine zusätzliche niederbayerische Sicherheitswacht in Simbach am Inn eingesetzt werden, die durch ehrenamtliches Engagement einen Beitrag zur Steigerung des Sicherheitsempfindens leisten.