Polizei Niederbayern hofft auf ruhige Osterfeiertage

Rund 115 Verstöße pro Tag gegen die Ausgangsbeschränkungen registrierte die Polizei in Niederbayern im Laufe der vergangenen Woche, das entspricht einem Wert von rund 18 Prozent von Verstößen im Verhältnis zu durchgeführten Kontrollen. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Täglich führt die Polizei etwa 6.400 Kontrollen durch, darunter 1.600 im Gastronomiebereich. Hier wurden nur neun Verstöße gemeldet.

Polizei bittet um Verzicht auf Verwandtschaftsbesuche

Auch am Osterwochenende will die Polizei dieses Pensum beibehalten und nach eigenen Angaben besonderes Augenmerk auf verbotene Gruppenbildung und die Einhaltung des Mindestabstands legen. Die Polizei empfiehlt Bürgern, die draußen unterwegs sind, sich nicht mit Freunden und Bekannten zu gemeinsamen Ausflügen zu verabreden. Außerdem solle auf Verwandtschaftsbesuche zu Ostern verzichtet werden. Bewegung an der frischen Luft dürfe nur alleine oder mit Personen des eigenen Hausstands erfolgen, so die Polizei.

Kontrollen "konsequent, aber mit Maß"

Der aktuelle Stand der Regelungen ist hier auf der Internetseite des Innenministeriums nachzulesen. Auch wenn die Regelungen in Einzelfällen großzügiger ausgelegt werden können, weißt die Polizei in der Mitteilung nochmals auf den Sinn der Beschränkungen hin: Die Ausbreitung des Corona-Virus soll eingedämmt werden. Deswegen werde die Polizei auch am Osterwochenende "konsequent, aber mit Maß und Ziel Kontrollen durchführen", heißt es weiter. Die Polizei hofft hier auf ruhige Osterfeiertage mit wenigen Verstößen.