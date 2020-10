Polizei muss zweimal Partys in Landshuter Asylheim auflösen

In einem Flüchtlingsheim in Landshut hat die Polizei am Wochenende zwei Mal hintereinander Feiern mit Dutzenden Menschen beendet - am Samstag und am Sonntag. Die Einsatzkräfte lösten die Partys aufgrund der geltenden Hygienevorschriften und zum Schutz der Bewohner auf, wie ein Sprecher sagte.

Notarzt muss gerufen werden

Am Samstag sei infolge seiner starken Alkoholisierung ein Mann bewusstlos gewesen, ein Notarzt habe ihn versorgt. 20 Menschen seien aus dem Gebäude verwiesen worden. Da sie nicht in dieser Unterkunft, sondern in anderen Städten wohnten, sei der Aufenthalt verboten - sie sollen wegen Hausfriedensbruch angezeigt werden. Ein Mann, der für den Abbruch kein Verständnis zeigte, wurde in Gewahrsam genommen.

150 Feiernde am Sonntag

Am Sonntag hätten dann laut Polizei etwa 100 Heimbewohner und etwa 50 Menschen, die sich unerlaubt dort aufhielten, zusammen in den Gängen des Gebäudes gefeiert. Wiederum seien die Hygienevorschriften nicht eingehalten worden. Als die Polizei erneut anrückte, "flüchteten die meisten Feiernden in ihre Zimmer und die Unberechtigten verließen zumeist das Gelände", wie es hieß.

Soweit möglich wurden die Personalien der Verantwortlichen festgestellt und in Absprache mit der Heimleitung auch Platzverweise ausgesprochen.