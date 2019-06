vor 27 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Polizei München: Bewegender Brief an ehemalige Kollegin

Ein bewegender Brief der Münchner Polizei an eine im Dienst niedergeschossene Kollegin sorgt für viel Anteilnahme im Netz. Der tragische Einsatz am S-Bahnhof Unterföhring jährt sich heuer zum zweiten Mal. Die junge Frau liegt seitdem im Wachkoma.