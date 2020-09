Betrüger gaukeln Bürgern sichere Anlagegeschäfte vor

In den vergangenen Monaten ereigneten sich in Westmittelfranken mehrere Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Betrugsmasche "Cybertrading". Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt dringend vor angeblich lukrativen Geldanlagen über scheinbar seriöse Anbieter im Internet. Sieben Bürger sind auf die Masche der Betrüger hereingefallen.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Täter bieten angeblich Geldanlagen über seriöse Anbieter im Internet an. Die Opfer werden über Werbeanzeigen auf Plattformen im Internet gelotst. Dort werben Prominente ohne ihr Wissen für Anlageprodukte. Oftmals bieten diese Plattformen den Handel mit Kryptowährungen, Devisen und Aktien mit einer enormen Gewinnspanne in kurzer Zeit an. Die Opfer werden zu Überweisungen von zunächst geringen Geldbeträgen verleitet. Oft steigern sich die Beträge. Bei einer Aufforderung zur Auszahlung der Gewinne ist die Plattform nicht mehr erreichbar.

Misstrauisch bei Internetangeboten sein

Die entsprechenden Ermittlungsverfahren werden durch das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.

Die Kriminalpolizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche "Cybertrading" und bittet folgende Hinweise zu beachten: