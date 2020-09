Polizei Mittelfranken warnt verstärkt vor Telefon-Betrügern

Die Polizei Mittelfranken warnt aktuell verstärkt vor Telefon-Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben, um Geld vor allem von Senioren zu erbeuten. Am Donnerstag war laut Polizei vor allem Erlangen-Bruck betroffen.

Mehr als 80 Betrugsmeldungen

Bereits am Mittwoch gingen bis zum Nachmittag rund 50 gemeldete Betrugsversuche ein, bis Donnerstagmittag seien es schon mehr als 30 gewesen. Die Häufung der Anrufe deute darauf hin, dass die Täter Geldabholer im Bereich Mittelfranken bereitstehen hätten. Zwar handelten die Anrufer häufig aus dem Ausland, die Banden benötigen laut Polizei aber Komplizen in der Nähe der Betrogenen.

Anrufe von angeblichen Polizisten

Die erste Zeugin meldete sich Mittwoch früh aus Ansbach bei der Polizei. Sie hätte einen Anruf von angeblichen Kriminalbeamten erhalten. Es sei in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden und sie solle das nächste Ziel der Einbrecher sein. Die Seniorin verständigte aber daraufhin die echte Polizei. In der Folge meldeten sich immer mehr potentielle Opfer. Manche hätten den Betrug durchschaut, andere waren ernsthaft besorgt, so die Polizei. Sie wurden durch die Mitarbeiter der Einsatzzentrale aufgeklärt.

Ausdrückliche Warnung vor Betrügern

Die Polizei spricht deshalb eine ausdrückliche Warnung vor falschen Beamten aus. Die echte Polizei würde niemals am Telefon um Geld bitten oder diesbezüglich Informationen verlangen. Zudem bittet sie Bankangestellte darum, Senioren bei auffällig hohen Geldabhebungen auf einen möglichen Betrug hinzuweisen und die Polizei zu verständigen.

Wie Sie sich schützen: Tipps der Polizei

Die Polizei Mittelfranken gibt einige Verhaltenstipps, wie Sie sich vor Betrugsmaschen schützen können: