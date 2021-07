Polizei Mittelfranken rüstet mit Cyber-Cops auf

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat heute das neue Kriminalfachdezernat 5 vorgestellt, das den Namen "Cybercrime und Digitale Forensik" trägt. Das neue Dezernat soll mit drei Kommissariaten und aktuell 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die mittelfränkische Polizei im Bereich Cybercrime verstärken. Dazu gehören auch Digitalforensiker, die Spuren in Hard- und Software sichern und sichten, und damit die polizeiliche Ermittlungsarbeit deliktübergreifend unterstützen sollen.

Cyber-Cops sollen virtuelle Spuren schnell sichern

Herrmann betonte zudem die Bedeutung der "Quick-Reaction-Teams", da es gerade bei herausragenden Fällen von Cybercrime wichtig sei, schnellstmöglich am Einsatzort digitale Spuren zu sichern. "Daher haben wir diese neue Spezialeinheit in jedem Präsidium der Bayerischen Landespolizei und beim Bayerischen Landeskriminalamt eingerichtet", erklärte Herrmann. Ein innovatives Pilotprojekt würde derzeit beim Polizeipräsidium Oberfranken laufen: "Dort erproben wir als erstes Bundesland den mobilen Einsatz eines vollwertigen IT-Forensiklabors. Dieses beinhaltet alle Geräte zur digitalen Beweissicherung sowie spezielle Arbeitsplätze zum Sichten und Sichern digitaler Beweise, Kostenpunkt 300.000 Euro."

Zum Artikel: "Cyberkriminelle nutzen Corona für Angriffe"

Cyberkriminalität nimmt zu

Das Internet stelle die Polizei vor eine große Herausforderung, sagte Herrmann: Straftäter würden zunehmend das Internet und das Darknet nutzen. Die Zunahme zeigt sich auch in der Kriminalstatistik: 2020 stieg in Bayern die Zahl der Internet-Delikte um 20 Prozent auf 35.652 Delikte. Darunter fallen laut Bayerischem Innenministerium vor allem Betrugsdelikte und Sexualstraftaten. "Die Aufklärungsquote bei Cybercrimedelikten ist im Vergleich zu anderen Deliktsfeldern verhältnismäßig niedrig", so der Bayerische Innenminister. Diesem Trend wolle man mit hochqualifizierten Spezialermittlern und IT-Spezialisten sowie einer High‑Tech-Polizeiausstattung begegnen.