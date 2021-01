vor 26 Minuten

Polizei meldet ruhige Silvesternacht in der Oberpfalz

Nur rund 30 Mal war die Oberpfälzer Polizei in der letzten Nacht des Jahres im Einsatz, um Verstößen gegen die Corona-Regeln nachzugehen. Die Feuerwehr in Regensburg musste ausrücken, weil ein Raclette-Grill in Flammen aufgegangen war.