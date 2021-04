Polizei löst Partys mit bis zu 30 Gästen auf

In der Oberpfalz ist die Polizei am Samstagabend zu mehreren privaten Partys gerufen worden. Anwohner hatten sich über Ruhestörung beschwert. Die Party-Gäste wurden angezeigt.

30 Feiernde in Vilseck

In Vilseck im Kreis Amberg-Sulzbach trafen die Beamten in einem Wohnhaus auf 30 Feiernde. Dabei handelte es sich um Jugendliche aus mehreren Landkreisen, berichtet die Polizei Auerbach in der Oberpfalz. Erst nach Hinzuziehung mehrerer Streifen aus dem gesamten Dienstbereich konnte die Lage vor Ort bewältigt werden, heißt es. Die Jugendlichen erhielten einen Platzverweis und wurden angezeigt

15 Party-Gäste in Konnersreuth

Auch in Konnersreuth im Kreis Tirschenreuth bekam die Polizei einen Hinweis auf eine illegale Party mit mehreren Teilnehmern. Vor Ort stellten die Beamten eine Feier mit 15 Personen fest. Im Garten und der Garage eines Privat-Hauses wurden Alkohol getrunken und laute Musik gehört, so die Polizei Waldsassen. Die Polizisten lösten die Party auf. Auf die Feiernden kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Außerdem wurden sie eindringlich über die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes belehrt.

Treffen nur mit einer Person erlaubt

Beide Oberpfälzer Landkreise haben derzeit eine Inzidenz von über 100. Erlaubt sind nach dem 12. Bayerischen Infektionsschutzgesetz dann nur Treffen von einem Hausstand mit einer weiteren Person. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tages-Inzidenz zwischen 35 und 100 liegt, darf sich ein Hausstand mit den Angehörigen eines weiteren Hausstandes treffen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Dies ist zum heutigen Stand im Bezirk nur im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz der Fall.