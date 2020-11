Polizei löst Partys in Hotel und Sportheim auf

Zehn Jugendliche haben sich am Samstagabend in Schweinfurt zum Feiern in einem Hotel Zimmer gemietet. Die Jugendlichen überschritten bei ihrer Feier die Anzahl der erlaubten Hausstände genauso wie das Abstandsgebot, so dass die Polizei die Party auflösen musste. Nun erwartet sie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Ein Gast hatte zudem Marihuana dabei und muss nun zusätzlich mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen. Eigentlich sind derzeit aufgrund der Corona-Regeln nur dienstliche Übernachtungen erlaubt. Ob sich die Jugendlichen als Geschäftsleute ausgaben, ist nicht bekannt. Dem Hotel sei kein Fehlverhalten vorzuwerfen, so die Polizei.

Party in Sportheim

Auch bei einer Feier im Sportheim in Großlangheim im Landkreis Kitzingen war Marihuana im Spiel. Der Polizei war wegen Taschenlampenlichts im Keller des Sportheims ein vermeintlicher Einbruch gemeldet worden. Tatsächlich feierten dort neun Personen und konsumierten Drogen. Auch hier erwarten die Feiernden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Treffen in Privatwohnungen

Auch auf Treffen in Privatwohnungen wurde die Polizei aufmerksam gemacht. Wegen einer Ruhestörung in Kitzingen wurden die Beamten zu einer Wohnung gerufen. Dort trafen sie vier Personen aus verschiedenen Haushalten an. Die Polizisten lösten die Zusammenkunft auf.

Bereits am Freitagabend war die Polizei auf ein Treffen in Leinach im Landkreis Würzburg hingewiesen worden. Auch dort hielten sich vier Personen aus verschiedenen Hausständen in einer Wohnung auf. Zwei Personen versuchten noch erfolglos, sich auf der Toilette zu verstecken. Alle vier erwartet nun eine Anzeige.