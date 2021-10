Polizei löst nächtliche Party am Hofer Bismarckturm auf

Am Bismarckturm in Hof haben sich am Samstagabend etwa 120 junge Leute zu einer Feier versammelt. Sie waren dem Aufruf eines 17-Jährigen in den Sozialen Medien gefolgt. Die Polizei, die Kenntnis von der Feier hatte, war mit zusätzlichen Einsatzkräften unterwegs. Als sich Anwohner im Lauf des Abends über zu laute Musik und Lärm beschwerten, räumten die Beamten das Gelände.

Nach Räumung zogen Teilnehmer weiter in die Stadt

Laut Polizei verließen die Teilnehmer das Gelände weitgehend kooperativ, suchten aber im Stadtgebiet nach Ersatzorten zum Feiern. Mit einer Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit muss der 17-Jährige rechnen, der zu dem Treffen eingeladen hatte. Auf dem Weg zum Bismarckturm hatte ihn die Polizei kontrolliert, wo er laut deren Angaben versichert hatte, die Veranstaltung abzusagen – dies dann aber nicht tat.

Auch Lob der Polizei für verantwortungsbewusste Teilnehmer

Im weiteren Verlauf der Nacht mussten die Beamten im Stadtgebiet Platzverweise gegen mehrere inzwischen alkoholisierte Teilnehmer der Feier aussprechen und einen 18-Jährigen mit aufs Revier nehmen. Trotz des Einsatzgeschehens hob die Polizei positiv hervor, dass einige verantwortungsbewusste Teilnehmer den zurückgelassenen Müll eingesammelt hätten und fermer keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festzustellen gewesen seien.

Party in Münchberg kleiner als erwartet und ohne Probleme

Auch in Münchberg war die Polizei am Wochenende zu einer Party ausgerückt, zu der in den sozialen Netzwerken zunächst ursprünglich für Samstag aufgerufen worden war. Die Feier am Rohrbühl war dann bereits auf Freitag vorverlegt worden, fiel jedoch erheblich kleiner aus als erwartet. Laut Polizei wurden maximal 30 Besucher gezählt. Hier habe es keinerlei Probleme gegeben, die Party sei gegen 23 Uhr zu Ende gewesen.