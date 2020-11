Polizei löst mehrere Partys in Niederbayern auf

Die niederbayerische Polizei hat zwischen Freitag und Sonntag rund 140 Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen geahndet, die momentan wegen der Corona-Pandemie gelten.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, wurden die Verstöße größtenteils bei Verkehrskontrollen und auf öffentlichen Plätzen festgestellt.

Partys auch im privaten Umfeld

Aber auch im Privaten wurden Partys aufgelöst, meldet die Polizei. So zum Beispiel In Lalling im Kreis Deggendorf. Dort hatten sich acht Personen aus verschiedenen Hausständen zum Feiern getroffen. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

Ein 55-jähriger Mann aus Altdorf im Kreis Landshut wurde aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung am Samstagabend in eine Landshuter Klinik eingeliefert. Er hatte sich wenige Stunden zuvor in einem Garten mit acht Personen zum Feiern verabredet, so die Polizei.

In Dingolfing stellte die Sicherheitswacht am Samstag auf einem Schulhofgelände mehrere Erwachsene und Jugendliche unterschiedlicher Haushalte fest. Eine 15-Jährige trank zudem hochprozentigen Wodka. Gegen alle Anwesenden wurden auch dort Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

Im Kofferraum vor der Polizei versteckt

Auch in Fahrzeugen kamen des Öfteren Angehörige von mehr als zwei Haushalten zusammen. So zum Beispiel in Landshut: Dort saß ein 20-Jähriger mit zwei weiteren Personen unterschiedlicher Hausstände in einem Audi. Bei der Kontrolle am Sonntag klappte er die Rücksitzbank zurück, um sich im Kofferraum zu verstecken. Der Besitzer des Wagens öffnete erst nach mehrmaliger Aufforderung seinen Kofferraum, aus dem der Mann dann herauskam.

Bußgelder und dringender Appell der Polizei

Auf die angezeigten Personen kommen teils empfindliche Bußgelder zu, heißt es seitens der Polizei. Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert erneut an das Verantwortungsbewusstsein und die Solidarität der Bevölkerung und bittet darum, derartige Zusammenkünfte zu unterlassen, um so die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Derzeit dürfen sich laut bayerischem Infektionsschutzgesetz sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen.