Polizei löst illegale Rave-Party mit 200 Jugendlichen auf

Am späten Freitagabend hat die Münchner Polizei eine illegale Rave-Party in einem Waldstück nahe Oberhaching aufgelöst. Das gab das Polizeipräsidium München am Sonntag bekannt.

Wärmebildkamera spürt Feiernde auf

Gegen 23:30 Uhr hätten sich demnach mehrere Anwohnerinnen und Anwohner in Oberhaching über den Notruf bei der Polizei gemeldet, da mehr als 100 dunkel gekleidete Menschen durch ihre Straße liefen. Diese Situation sei sehr ungewöhnlich. Wenig später gingen weitere Anrufe wegen Ruhestörung bei der Polizei ein. Mehrere Streifen wurden daraufhin losgeschickt. Auch ein Polizei-Hubschrauber, der gerade wegen eines anderen Einsatzes in der Gegend war, flog nach Oberhaching. Mittels der Wärmebildkamera des Hubschraubers sowie durch die Streifenbeamten konnte schließlich eine illegale Rave-Party von rund 200 jungen Menschen im Bereich des sogenannten Hexentanzplatzes in einem Waldstück bei Oberhaching festgestellt werden.

Teilnehmer zeigen sich kooperativ

Nachdem der 18-jährige Organisator keine behördliche Genehmigung für die Veranstaltung vorlegen konnte, wurde die Versammlung aufgelöst. Dabei kam es laut Polizei zu keinen Zwischenfällen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten sich sehr kooperativ verhalten und den Ort des Geschehens verlassen. Am Bahnhof Deisenhofen unterstützten Kräfte der Bundespolizei, um alle Partygäste sicher in die S-Bahn zu geleiten. Den Veranstalter erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen.