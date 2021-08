Polizei löst illegale Party in Wegscheid auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei eine nicht angemeldete Party aufgelöst. Bis zu 300 junge Menschen hatten auf einer Wiese in der Gemeinde Wegscheid im Kreis Passau mit Musik und Getränken gefeiert. Wie die Polizei Hauzenberg mitteilt, wurde der 19-jährige mutmaßliche Gastgeber angezeigt.

Party mit Bühne und Bars

Der Party-Bereich war mit Bauzäunen umschlossen, eine Bühne mit Licht und Soundanlage war aufgebaut und an mehreren Ständen wurden Getränke verkauft, so die Polizei. Eine Veranstaltung in dieser Größe hätte genehmigt werden müssen. Unter anderem wären Auflagen zu erfüllen gewesen, wie genügend Toiletten, Ordner und Parkmöglichkeiten. Laut Polizei hatten die Gäste am Rand einer Kreisstraße geparkt.

Einsatzfahrzeug wurde beschädigt

Nach dem Einschreiten der Polizei entdeckten die Beamten, dass eines ihrer Fahrzeuge verkratzt war und ein Nummernschild verbogen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei sucht noch nach dem oder den Verantwortlichen.