Polizei löst Corona-Protest in Regensburg auf

Die Polizei hat am Montagabend in Regensburg eine nicht angemeldete Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen aufgelöst.

Teilnehmer lehnen FFP2-Masken ab

Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz hatten sich zunächst mehr als 500 Menschen im Bereich des Domplatzes versammelt. Weil sich viele trotz mehrmaliger Aufforderung der Polizei weigerten, eine FFP2-Maske zu tragen, wurde die Versammlung aufgelöst. Dabei soll es offenbar auch zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen sein.

Frau greift Polizisten an

Einige Teilnehmer zogen anschließend in mehreren Kleingruppen durch die Innenstadt. Auch hier rief die Polizei per Lautsprecher dazu auf, diese Gruppen aufzulösen. Bei einer Kontrolle griff eine 23 Jahre alte Frau einen Polizisten mit Tritten und Schlägen an und verletzte ihn. Gegen die Frau wurden Ermittlungen eingeleitet.

Schwerverletzter nach Streit

In der Nähe des Eisernen Stegs kam es zudem zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, möglicherweise zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten. Dabei erlitt ein 26 Jahre alter Mann aus Regensburg laut Polizei schwere Kopfverletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Weitere Menschen klagten über Atembeschwerden. Ursache könnte laut Polizei Reizgas sein. Die Kripo Regensburg nahm Ermittlungen auf und bittet um Hinweise von Zeugen.