Polizei leitet Bußgeldverfahren gegen Youtuber Vertesi ein

Der Youtuber Claudio Vertesi muss wegen eines geplanten Skate-Auftritts in Nürnberg mit einem Bußgeld rechnen. Das teilte Polizeisprecher Michael Konrad dem BR am Donnerstag auf Anfrage mit. Eine Sprecherin des Nürnberger Ordnungsamtes schätzt, dass den Youtuber ein Bußgeld im niedrigen vierstelligen oder auch nur im dreistelligen Bereich erwartet.

500 Fans wollten Vertesi sehen

Mehr als 500 Kinder und Jugendliche wollten am Mittwochnachmittag den Tretroller-Profi Claudius Vertesi im Nürnberger Skatepark im Stadtteil St. Leonhard sehen. Mehrere Anrufer wählten aufgrund der Menschenmassen den Notruf, die Beamten rückten aus, untersagten die Veranstaltung und fingen den Youtuber ab, noch bevor dieser am Skatepark ankam.

Kein Abstand, kein Mund-Nase-Schutz

Die Situation vor Ort war wie beim Auftreten eines Popstars, so Polizeisprecher Konrad. Sie sei sehr dynamisch gewesen, da auch Fans von weit her extra angereist waren. Zudem trugen nur die wenigsten einen Mund-Nasen-Schutz. Hinzu kam, dass die zahlreichen Kinder und Jugendlichen den Verkehr auf der Schwabacher Straße teilweise behinderten, während sie auf ihr Idol warteten.

Skatepark sei "ungeeignet" für Veranstaltung

Weil dieser seine Veranstaltung nicht angemeldet hatte, wurde von Seiten der Polizei nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem sei eine solche Großveranstaltung in Zeiten einer Virus-Pandemie so auch nicht durchführbar. Die Örtlichkeit am Skatepark sei für diese Art von Veranstaltung zum Beispiel in Bezug auf die Rettungswege, nicht geeignet, so die Polizei.

Weitere Auftritte abgesagt

Claudius Vertesi hat inzwischen auch die anderen geplanten Auftritte in Bayern abgesagt. In Rücksprache mit den Behörden könne er die Auftritte in der Stadt Germering und den oberbayerischen Gemeinden Geltendorf, Vaterstetten und Burghausen nicht durchführen. Das würde auch für den Auftritt in Platting (Lkr. Deggendorf) gelten.

Mehr als eine Millionen Follower auf Youtube

Bekanntgeworden ist Vertesi vor allem mit deutsch- und englischsprachigen Videos, in denen er Tricks auf Tretrollern zeigt. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist er beliebt. Auf dem Video-Portal Youtube hat der 1,2 Millionen Follower.