Polizei kündigt mehr Präsenz in der Silvesternacht an

In Niederbayern und der Oberpfalz wird die Polizei an Silvester verstärkt im Einsatz sein. Unter anderem, um die geltenden Kontaktbeschränkungen zu kontrollieren. Das teilten die beiden Präsidien dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit.

Ansammlungsverbot in vielen Städten

In Regensburg gilt ab Freitagnachmittag, 15.00 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen, 9.00 Uhr, ein Ansammlungsverbot in vielen Bereichen der Altstadt. Dazu gehören Plätze wie der Dom-, Neupfarr- und Bismarckplatz oder auch die Steinerne Brücke. Auf Basis der aktuellen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind hier nur Treffen von maximal zehn Menschen erlaubt.

Gleiches gilt zum Beispiel auch in Neumarkt in der Oberpfalz, Landshut und Straubing für bestimmte Plätze, Gassen und Straßen. Auch die Einhaltung anderer Infektionsschutzmaßnahmen sowie innerstädtische Böllerverbote unter anderem in Regensburg, Landshut und Straubing wollen die Beamten im Blick behalten.

Viele Böllerverbote

Rund um die Walhalla in Donaustauf, die Befreiungshalle in Kelheim und die Burg Trausnitz in Landshut dürfen dieses Jahr ebenfalls erneut keine Böller gezündet werden - aus Brandschutzgründen. Wegen des bundesweiten Verkaufsverbots von Feuerwerkskörpern rechnet die Polizei in Niederbayern und der Oberpfalz mit vergleichsweise wenigen Verstößen.

Wie die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung mitteilt, wird die Anlage der Burg Trausnitz in der Silvesternacht geschlossen und die Zufahrtsstraße zur Befreiungshalle Kelheim gesperrt sein. Im Nationalpark Bayerischer Wald bittet die Nationalparkverwaltung zum Schutz der Tiere keine Feuerwerkskörper zu zünden.

Alternative zum Feuerwerk

Eine Alternative zum Feuerwerk bietet die Stadt Landshut - auch wenn Silvester nicht der Anlass ist. Seit Anfang der Woche gibt es hier in den Abendstunden eine Lichtkunst-Installation. Zum Jahreswechsel soll sie um Mitternacht zusätzlich für 15 Minuten zu sehen sein, sonst ist sie täglich von 16.30 Uhr bis 22 Uhr eingeschaltet. Dabei sind bunte Laserstrahlen über die Häuser hinweg auf Gebäude gerichtet, die jetzt während der Pandemie besondere Bedeutung haben, so die Stadt – zum Beispiel auf das Klinikum oder Kirchen. Die Kunst-Aktion geht noch bis zum 6. Januar.