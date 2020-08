Polizei kontrolliert Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Das Tragen der Alltagsmaske ist lästig, gerade wenn es heiß ist. Trotzdem sei es wichtig, so die Polizei. Deshalb führen Beamte Kontrollen in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Zügen durch. Auch in Mittelfranken sind sie am Donnerstag (13.08.20) ab 07.00 Uhr im Einsatz. Passagiere sollen hierbei auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen werden.

Für Maskenmuffel wird es teuer

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, für den kann es teuer werden. Er muss nicht nur mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen, sondern auch mit einem Bußgeld. Verstöße gegen die Corona-Auflagen können nach dem Bußgeldkatalog mit bis zu 150 Euro geahndet werden.

Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Ohne nur mit Attest vom Arzt

Die Polizei appelliert an die Vernunft der Fahrgäste. Niemand habe Freude am Tragen einer Alltagsmaske, gerade bei so sommerlichen Temperaturen, heißt es in einer Mitteilung. Dennoch helfe die Maske, Infektionen vorzubeugen. In Bayern ist dies im ÖPNV für alle Fahrgäste ab sechs Jahren Pflicht. Ausnahmen sind demnach nur aus gesundheitlichen Gründen und mit einem ärztlichen Attest möglich.

Sicherheitsabstand im Zug oft nicht möglich

In Bayern nutzen täglich Millionen von Menschen den öffentlichen Nahverkehr. Züge, Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen sind damit Orte, an denen sich viele Personen begegnen. Oft kann dabei kein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden.