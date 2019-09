Polizei kontrolliert Lkw-Fahrer in ganz Bayern

Bereits im Mai hatte Innenminister Joachim Herrmann mitgeteilt, mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch verstärkte Lkw-Kontrollen erreichen zu wollen. Der bundesweite Kontrolltag "Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" findet auf Beschluss der Innenministerkonferenz statt. Deutschlandweit werden bis zu 5.000 Polizisten im Einsatz sein. Kontrollstellen gibt es etwa in Unterfranken.

"Unsere Spezialisten der Verkehrspolizei werden vor allem prüfen, ob die Fahrer die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten einhalten – Übermüdung ist eine der Hauptunfallursachen!" Michael Zimmer, Polizeisprecher des Präsidiums Unterfranken

Wie ist der technische Zustand der Fahrzeuge? Ist die Ladung gesichert?

Laut Innenministerium kam es 2018 auf Bayerns Straßen zu 18.206 Verkehrsunfällen mit Beteiligung des Schwerlastverkehrs. Dabei starben 134 Menschen (2017: 157) und 5.380 wurden verletzt (2017: 5.709). Die Hauptursachen seien Fehler beim Abbiegen, fehlender Sicherheitsabstand und nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Übermüdung, Ablenkung oder erhebliche technische Mängel gewesen.

"Wir werden auch den technischen Zustand der Fahrzeuge ins Visier nehmen und überprüfen, ob die Ladung entsprechend gesichert ist. Über soziale Netzwerke wird die Polizei den ganzen Tag über Hintergründe berichten und Tipps und Hinweise zum Thema geben – unter dem Hashtag #sichermobilleben." Michael Zimmer, Polizeisprecher des Präsidiums Unterfranken

Tausende Verstöße im vergangenen Jahr

In Unterfranken gab es laut Polizei 2018 knapp 1.900 Unfälle, in die LKW verwickelt waren, 20 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt. "Wir haben in Unterfranken eine Haupttransitroute mit der A3", so Polizeisprecher Michael Zimmer. "Letztes Jahr gab es bei uns 36 Sonder-Kontrollen des Schwerlastverkehrs – da haben wir 3.400 Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz feststellen müssen, viele Fahrer waren übermüdet."