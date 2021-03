Polizei kontrolliert an Ostern verstärkt beliebte Ausflugsziele

Während der Osterferien und an den Feiertagen wird die Polizei in Niederbayern verstärkt die beliebten Ausflugsziele der Region kontrollieren. Wie ein Sprecher des Präsidiums in Straubing auf BR-Anfrage mitteilt, sollen vor allem die Hotspots überprüft werden, die schon im Winter stark frequentiert waren. Darunter fallen der Zwieseler Winkel, Sankt Englmar, die Dreisesselregion, der Nationalpark aber auch die Innpromenade in Passau.

Polizei kontrolliert Straßen und Parkplätze

Bei den Ausflugszielen in der Natur kontrolliert die Polizei vor allem die Parkplätze und Straßen. Rettungswege sowie Zufahrtsstraßen und Einfahrten müssen zu jeder Zeit freigehalten werden. Im Winter war es am Großen Arber oder am Dreisessel zu teils chaotischen Szenen gekommen. Autofahrer parkten teilweise Forstwege zu oder direkt auf der Fahrbahn, wodurch lange Staus und andere Verkehrsbehinderungen entstanden.

Corona-Regeln müssen eingehalten werden

Die Polizei wird auch die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Dabei geht es vor allem um die Anzahl von Personen in den jeweiligen Fahrzeugen und nicht um Kontrollen von Wanderern und Spaziergängern in der freien Natur. Die Dienststellen werden laut einem Präsidiumssprecher von der Bereitschaftspolizei bei den Kontrollen unterstützt. Vor allem ab Karfreitag bis zum Dienstag nach Ostern.