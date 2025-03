Am Olympia-Einkaufszentrum in München sind offenbar Schüsse gefallen. Vor Ort läuft ein Großeinsatz der Polizei.

15.03.2025, 17:13 Uhr Bildbeitrag

> Polizei: Keine Schüsse am Münchner OEZ – keine Gefahr

Am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) ist es am Nachmittag laut Polizei zu einem größeren Einsatz gekommen. Schüsse seien dabei aber nicht gefallen, so eine Sprecherin, niemand sei in Gefahr. Zunächst hatte es geheißen, es seien Schüsse gefallen.