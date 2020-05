Polizei in Würzburg kontrolliert Fahrradfahrer

Die Polizei und die Stadt Würzburg kontrollieren heute verstärkt Fahrradfahrer im Stadtgebiet. Es geht darum, ob sie sich an die Verkehrsregeln halten oder nicht. Ganz konkret kontrollieren die Polizisten zum Beispiel, ob Radfahrer einen Helm aufhaben oder ob sie verbotenerweise auf dem Gehweg fahren.

Polizeikontrollen an Unfallschwerpunkten in Würzburg

Nach Angaben der Polizei finden die Kontrollen vor allem an Unfallschwerpunkten wie dem Berliner Ring statt. Dort würden Fahrradfahrer oft entgegen der Verkehrsrichtung und auf dem Gehweg fahren, weil es schneller gehe, so ein Sprecher der Würzburger Polizei. Deshalb würden dort viele Unfälle passieren.

Neuer Bußgeldkatalog, auch für Fahrradfahrer

Diese Fahrradkontrollen finden laut Polizei normalerweise mehrmals im Monat statt, wurden in der Coronavirus-Zeit aber ausgesetzt. Die Kontrolle heute ist die erste danach – und wird auch gemacht, weil seit Ende April der neue Bußgeldkatalog gilt. Wer zum Beispiel mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fährt, zahlt nicht mehr 25 Euro Strafe, sondern 55 Euro.

Mit Helm ist es sicherer

Der Polizei gehe es aber nicht nur um Sanktionen, sondern vor allem um Prävention und Sicherheit. Die Polizisten weisen die Fahrradfahrer zum Beispiel darauf hin, dass ihre Räder verkehrssicher sein und ein Licht haben sollten. Mit Helm zu fahren sei außerdem sicherer, so der Polizeisprecher.

Konkrete Unfälle in Würzburg als Beispiele

Dabei nennen die Polizisten auch konkrete Beispiele von Unfällen: Erst am Montag hatte es in Würzburg einen Unfall mit einem Fahrradfahrer ohne Helm gegeben. Er war gestürzt und kurze Zeit sogar in Lebensgefahr geschwebt. Es gehe aber auch um Tipps zum Thema Diebstahl: Wer ein teures E-Bike oder Mountainbike hat, sollte auch ein gutes Schloss haben.

Die Polizisten bekommen bei den Kontrollen Unterstützung von Mitarbeitern des Verkehrsüberwachungsdienstes und des kommunalen Ordnungsdienstes.