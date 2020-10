Polizei in Schwaben ahndet Verstöße gegen Corona-Regeln

Die Polizei in Schwaben hat am Wochenende mehrere Verstöße gegen die neuen Corona-Regeln geahndet. Das hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West mitgeteilt. In Neu-Ulm kontrollierten Beamte am Samstag gegen 00:30 Uhr ein Lokal, nachdem Anwohner sich über Ruhestörung beklagt hatten.

Laut Mitteilung wurde das Lokal noch betrieben, was gemäß der neuen Corona-Regeln bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 nach 23 Uhr aber nicht mehr erlaubt ist. Das war im Landkreis Neu-Ulm zu dem Zeitpunkt laut Polizei der Fall. Der Betreiber muss mit einer Anzeige rechnen.

Geburtstagsfeier beendet - Anzeige der Polizei

In Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm feierte am Samstagabend eine Gruppe junger Erwachsener einen Geburtstag. An privaten Feiern dürfen gemäß der neuen Regeln höchstens zehn Personen oder maximal zwei Hausstände teilnehmen, wenn die 7-Tage-Inzidenz über dem Wert von 35 liegt. Die Polizei beendete die Feier, weil mehr als zehn Leute dort gewesen seien. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Gäste halten sich nicht an Abstandsregeln

In Burgau im Landkreis Günzburg kontrollierte die Polizei am Samstagabend eine Kneipe. Eine Bedienung trug laut Mitteilung keine Maske. Sie muss mit einer Anzeige rechnen. In Memmingen wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Ruhestörung in einem Vereinsheim mitgeteilt. Die Beamten kontrollierten die Feier und stellten laut Mitteilung fest, dass sich die Gäste nicht an die Abstands- und Hygiene-Richtlinien hielten. Die Polizei beendete die Party.