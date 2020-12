Polizei in Schwaben ahndet mehrere Verstöße gegen Corona-Regeln

Die Polizei in Schwaben hat am Wochenende mehrere Verstöße gegen die aktuellen Corona-Regeln geahndet. In Neu-Ulm traf die Polizei am Samstagabend nach eigenen Angaben auf dem Parkplatz einer Kleingartenanlage sechs Personen aus fünf Haushalten an. Erlaubt sind momentan maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige und ein Bußgeld.

Unmut über Ausgangssperre

Zudem kam es in ganz Schwaben zu Verstößen gegen die derzeit geltende Ausgangssperre ab 21 Uhr. In Kempten erstatteten die Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag deswegen in neun Fällen Anzeige. In Memmingen zeigten zwei Männer laut Polizei kein Verständnis für die aktuelle Gesetzeslage, seien äußerst aggressiv gewesen und hätten die Beamten beleidigt. Die Polizisten nahmen sie in Gewahrsam.

Familie nach Mitternacht unterwegs

In Weißenhorn wurde in der Nacht auf Sonntag eine vierköpfige Familie um kurz nach Mitternacht in ihrem Auto kontrolliert. Die Familie befand sich auf dem Heimweg von einer befreundeten Familie. Weil zudem während der Kontrolle mehrfach der Mindestabstand wie auch das Tragen einer Mund-Nasen-Maske laut Polizei nicht korrekt eingehalten wurden, erwartet die Familie nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.