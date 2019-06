Bei einem Ausflug mit ihrer Mutter waren die jungen Enten in den Gully gefallen und konnten sich nicht selbst befreien. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Tierrettung Bayreuth hob die Polizistin Monika Tausch den Gullydeckel an und kletterte in den Schacht, um die Küken zu befreien.

Familienzusammenführung auf einer nahegelegenen Wiese

Auf einer nahegelegenen Wiese erfolgte dann die Familienzusammenführung mit der Entenmama und den anderen vier Küken.