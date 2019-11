Polizei in Nürnberg warnt vor Taschendieben

Schon zwei Wochen vor Beginn des Christkindlesmarktes warnt die Polizei in Mittelfranken vor Taschendieben. Laut Polizei haben sich in den vergangenen Tagen die gemeldeten Taschendiebstahl-Fälle gehäuft.

Abgelenkt, angesprochen und bestohlen

In einem Fall, so die Polizei Mittelfranken, sprach ein etwa 40 Jahre alter Mann eine Rentnerin in einem Supermarkt an. Wenig später stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse weg war. Fast zeitgleich wurde eine 41-jährige Frau in einem angrenzenden Drogeriemarkt zum Opfer eines weiteren Taschendiebs. Die Frau wickelte ihr Kind auf einer Wickelkommode im Laden und war dadurch abgelenkt. Das nutzte ein etwa 35 Jahre alter Mann aus. Der Unbekannte soll den Geldbeutel der Mutter aus der Handtasche geklaut haben, die sich im Kinderwagen befand.

Handtaschen nie unbeaufsichtigt lassen

Die Taschendiebe machen sich oft die Arglosigkeit ihrer Opfer zunutze, so die Polizei. Sie rät dazu, Geldbörsen und Wertgegenstände möglichst immer nah am Körper zu tragen. Außerdem sollen Handtaschen im Kaufhaus, im Restaurant oder im Laden nicht unbeaufsichtigt abgestellt oder über Stuhllehnen gehängt werden.