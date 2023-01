Polizei in Nürnberg sucht mit Flyer nach vermisster Alexandra R.

Im Rahmen der Suche nach der vermissten Alexandra R. aus Nürnberg-Katzwang hat die Polizei am Morgen rund 1.300 Flyer an Verkehrsteilnehmer verteilt. Nach Angaben der Polizei war die Aktion in Nähe des Kindergartens, an dem Alexandra R. zuletzt gesehen wurde, nach rund einer Stunde beendet. Die Ermittler bitten auf dem Flyer gezielt um Hinweise aus dem Bereich Flurstraße / Penzendorfer Straße / Herderstraße in Schwabach.

Zwei Fahrzeuge stehen im Fokus

Die Polizei habe sich dafür bewusst einen Freitagmorgen und auch die Uhrzeit ausgewählt, zu der mögliche Zeugen eine Beobachtung gemacht haben könnten. Mit dem Flyer sucht die Polizei auch nach Hinweisen auf zwei weitere Autos: einen Mitsubishi Outlander mit Nürnberger Kennzeichen und einen 1er BMW aus München. Bürgerinnen und Bürger, die am 08. oder 9. Dezember vergangenen Jahres Beobachtungen gemacht haben, die mit den gesuchten Fahrzeugen oder dem Verschwinden von Alexandra R. in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Fahrweise, Streit, Video- oder Fotoaufnahmen

Bei möglichen Beobachtungen könne es sich um eine auffällige Fahrweise handeln, um einen Streit der in einem Pkw beobachtet worden ist, um eine Situation, die aus irgendeinem Grund seltsam oder merkwürdig wirkte. Außerdem fragen die Ermittler nach Dashcam-Aufnahmen, (Handy-) Fotos oder Videos, die zu diesem Zeitpunkt in dem Bereich in Schwabach gemacht wurden.

Polizei geht von einem Verbrechen aus

Von der 39-jährigen schwangeren Frau fehlt noch immer jede Spur. Sie hatte am 9. Dezember ihre Pflegetochter zur Kita gebracht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Alexandra R. einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.