Polizei in Niederbayern meldet 250 Einsätze an Silvester

In Bad Füssing setzte eine Silvesterrakete einen Dachstuhl in Brand, dabei entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. In Bad Füssing gab es einen Brandschaden an einer Hausfassade, hier wird der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Mainburg musste den betrunkenen Gast einer Silvesterparty festnehmen. Partygäste hatten Notarzt und Rettungsdienst gerufen. Als sie eintrafen, ging der betrunkene Gast mit den Fäusten auf den Notarzt los und schlug außerdem mit einer Eisenstange auf das Einsatzfahrzeug ein.